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Глава донского Минздрава назвал наиболее опасные болезни при COVID-19

Глава донского Минздрава назвал наиболее опасные болезни при COVID-19
Министр здравоохранения Ростовской области рассказал о том, с какими болезнями попадают в реанимацию люди, заразившиеся коронавирусом. Об этом Юрий Кобзев сообщил 23 июля в ходе брифинга.

По его словам, вирус стал более агрессивным, а симптоматика проявляется быстрее. Юрий Кобзев отметил, что этому способствуют несколько заболеваний.

- Посмотрите, кто находится в реанимации. Это люди с избыточным весом, сахарным диабетом, метаболическими нарушениями, - добавил глава Минздрава. - Туда же относятся хронические заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем и печени.

Эти болезни снижают иммунитет. Юрий Кобзев отметил, что для профилактики осложнений COVID-19 можно сделать вакцину от заболеваний легких - она достаточно эффективна.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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