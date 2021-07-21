Глава донского Минздрава назвал наиболее опасные болезни при COVID-19

Министр здравоохранения Ростовской области рассказал о том, с какими болезнями попадают в реанимацию люди, заразившиеся коронавирусом. Об этом Юрий Кобзев сообщил 23 июля в ходе брифинга.По его словам, вирус стал более агрессивным, а симптоматика проявляется быстрее. Юрий Кобзев отметил, что этому способствуют несколько заболеваний.- Посмотрите, кто находится в реанимации. Это люди с избыточным весом, сахарным диабетом, метаболическими нарушениями, - добавил глава Минздрава. - Туда же относятся хронические заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем и печени.Эти болезни снижают иммунитет. Юрий Кобзев отметил, что для профилактики осложнений COVID-19 можно сделать вакцину от заболеваний легких - она достаточно эффективна.