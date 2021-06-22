Ростовчанам рассказали, какие пособия будут зачисляться только на карту «МИР» с 1 июля

С 1 июля некоторые виды денежных пособий будут зачисляться только на карту «МИР». Об этом сообщает департамент социальной защиты населения.Так, на эту карту будут зачислять ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет, выплату на третьего ребенка или последующих детей, а также выплату женам военнослужащих. В случае отсутствия карты деньги будут переведены на универсальный счёт без смс-уведомления о зачислении. Чтобы получить пособие, необходимо прийти в банк и показать сотруднику паспорт.Чтобы не ходить в банки и не стоять в длинных очередях за пособием, получателям пенсий нужно заранее позаботиться о выпуске карты «МИР». В среднем оформление именной карты занимает около недели. Пока у получателя карты не будет, пособие на предыдущую карту ему приходить на будет.Еще одним способом получения выплаты является доставка через «Почту России». Для тех, кто и раньше пользовался таким способом получения пенсии, ничего не изменится.