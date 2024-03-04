В Ростовской области жителям рассказали, как будут выплачивать пенсию в марте

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В Ростовской области график выплаты пенсий изменится в марте. Информацию об этом 4 марта сообщили в донском правительстве.Региональное отделение социального фонда России досрочно перечислит пособия. Событие приурочили к Международному женскому дню. Пятница будет дополнительным выходным. Поэтому пенсионерам, получающим средства не позднее 10-го числа, деньги перечислят 7 марта.Кроме того, в этот день придет и выплата донским жителям, получающим пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года.Изменения коснутся людей, получающих пенсию 16-го и 23-го числа. Два дня выпадают на выходной (субботу). Выплата пройдет на сутки раньше — 15 и 22 марта.