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Как в новогодние праздники жителям Ростовской области будут выплачивать пенсию

Как в новогодние праздники жителям Ростовской области будут выплачивать пенсию
Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Выплата пенсий выпадает как раз на выходные дни. В правительстве Ростовской области рассказали, как пенсионеры будут получать свои деньги.

Для тех, кто получает пенсию после 10-го числа, деньги перечислят 28 декабря 2023 года. Для пенсионеров, получающих выплату 16-го и 23-го числа, январскую пенсию начислят по обычному графику.

Выплата будет проиндексирована независимо от даты начисления.

- Через отделения почтовой связи выплата январских пенсий и социальных пособий начнется с 3 января 2024 года и будет осуществляться согласно графикам выплаты и режиму работы отделений почтовой связи, - сообщили в ведомстве.
Фото: Ростов ру
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