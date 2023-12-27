Как в новогодние праздники жителям Ростовской области будут выплачивать пенсию

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Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Выплата пенсий выпадает как раз на выходные дни. В правительстве Ростовской области рассказали, как пенсионеры будут получать свои деньги.Для тех, кто получает пенсию после 10-го числа, деньги перечислят 28 декабря 2023 года. Для пенсионеров, получающих выплату 16-го и 23-го числа, январскую пенсию начислят по обычному графику.Выплата будет проиндексирована независимо от даты начисления.- Через отделения почтовой связи выплата январских пенсий и социальных пособий начнется с 3 января 2024 года и будет осуществляться согласно графикам выплаты и режиму работы отделений почтовой связи, - сообщили в ведомстве.