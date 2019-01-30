Прокурора города Волгодонска сняли с должности



Прокурора города Волгодонска Николая Вихтинского освободили от должности. Советник юстиции ушел из ведомства на пенсию. Об этом сообщает DonDay.ru.



По информации портала, с 4 февраля Николай Николаевич прекращает свои полномочия, и с ним будет расторгнут трудовой договор от 2015 года.



Николай Вихтинский родился в 1964 году в городе Красный Луч Ворошиловградской области Украинской ССР. Свою службу в органах прокуратуры он начал в 1992 году стажером прокуратуры Куйбышевского района области. На должность прокурора Волгодонска был назначен в 2009 году.

