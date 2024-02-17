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В Ростовской области назначили новых судей. Информацию об этом разместили на сайте официальных правовых актов.В Ростове-на-Дону судьей Железнодорожного районного суда назначили Владимира Страхова. Ранее мужчина был руководителем департамента административно-правового регулирования Южного федерального университета.Также назначен судья Семикаракорского районного суда. Должность заняла Светлана Шорстова. Известно, что она окончила юридический факультет РИНХа. С февраля 2007-го по декабрь 2012 года была помощником председателя Усть-Донецкого районного суда Ростовской области. После ее избрали мировым судьей на том же участке.Напомним, что также 4 января президент подписал указ о назначении новых судей в Ростовском областном суде: Сергея Быченко, Михаила Владимирова, Юрия Панченко и Елены Сотниковой.