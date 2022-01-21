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Министерство строительства Ростовской области осталось без руководства

Министерство строительства Ростовской области осталось без руководства
Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области осталось без руководителя. Сергей Куц по собственному желанию покинул пост главы. Соответствующий указ глава региона подписал 24 января.

Сергей Куц занимал должность министра строительства Дона с июля 2018 года. Известно, что ранее он работал на нескольких ремонтно-строительных и дорожно-ремонтных предприятиях Ростова и Батайска, а также являлся директором ряда строительных организаций. До назначения на пост министра Ростовской области по строительству возглавлял управление заказчика капстроительства Южного военного округа — филиал управления заказчика капстроительства Минобороны РФ.

Пока кресло главы Минстроя региона будет пустовать, обязанностями министра займется его заместитель Сергей Вифлянцев.
Фото: правительство Ростовской области.
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