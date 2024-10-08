Без вести пропавшего в Ростовской области 64-летнего мужчину нашли живым

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В Таганроге Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 64-летнего мужчину. О местонахождении Александра Голоденко ничего не было известно с 15 августа.В тот день мужчина ушел из дома и не вернулся. Александр перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры.Только в начале октября добровольцы сообщили, что Александра удалось найти живым. Где все это время был мужчина, не сообщается.