В Ростовской области нашли живой пропавшую пенсионерку с провалами памяти
В Ростовской области завершились поиски пенсионерки с провалами памяти. О местонахождении Юлии Евлантьевой не было ничего известно с 23 февраля.
В тот день бабушка ушла из дома, не предупредив близких. Когда родные обнаружили ее отсутствие, то сразу же забили тревогу. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ. Пользователи соцсетей помогали с поисками, распространяя ориентировку на пропавшую в соцсетях.
Ночью 24 февраля пенсионерку нашли живой. Где она находилась все это время, неизвестно.