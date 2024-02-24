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В Ростовской области нашли живой пропавшую пенсионерку с провалами памяти

В Ростовской области нашли живой пропавшую пенсионерку с провалами памяти
В Ростовской области завершились поиски пенсионерки с провалами памяти. О местонахождении Юлии Евлантьевой не было ничего известно с 23 февраля.

В тот день бабушка ушла из дома, не предупредив близких. Когда родные обнаружили ее отсутствие, то сразу же забили тревогу. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ. Пользователи соцсетей помогали с поисками, распространяя ориентировку на пропавшую в соцсетях.

Ночью 24 февраля пенсионерку нашли живой. Где она находилась все это время, неизвестно.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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