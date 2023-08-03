В Ростове нашли живой пропавшую пенсионерку, страдающую провалами памяти

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую без вести пенсионерку с провалами памяти. О местонахождении Екатерины Гутник не было информации почти сутки.Бабушка отправилась на прогулку рано утром и пропала. Пенсионерка страдает провалами памяти и не разговаривает, поэтому родственники испугались за ее здоровье и жизнь. Они сразу же обратились за помощью к волонтерам.Неравнодушные жители прочесывали улицы и районы города в поисках пенсионерки. Ее удалось найти спустя несколько часов 2 августа. О том, где все это время находилась бабушка и почему никому не сообщила, куда направляется, не сообщается.