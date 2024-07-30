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В Ростовской области нашли живой без вести пропавшую 58-летнюю женщину. О местонахождении Татьяны Титовой ничего не было известно с 28 июля.Женщина проживает в хуторе Недвиговка Мясниковского района. В тот день она ушла из дома и не вернулась. Когда Татьяна перестала выходить на связь, ее близкие обеспокоились. Они обратились в полицию и к волонтерам.Вечером 29 июля волонтеры сообщили, что Татьяну нашли живой. Подробности о том, где она была все это время, не разглашаются.