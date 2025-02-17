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На руководителя и сотрудников таганрогского морга завели уголовное дело

На руководителя и сотрудников таганрогского морга завели уголовное дело
На руководителя и ряд сотрудников Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» завели уголовное дело. По предварительным данным, специалисты причастны к получению взяток.

Ранее новостной портал DonDay сообщал, что в морге Таганрога прошли обыски. Правоохранители нагрянули в отделение ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 7 февраля. По данным источника DonDay, специалисты морга брали у родственников умерших деньги за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению. Все средства шли на личные счета сотрудников.

В отношении руководителя и сотрудников морга 17 февраля возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».
Фото: УФСБ по Ростовской области
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