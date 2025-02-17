На руководителя и сотрудников таганрогского морга завели уголовное дело

Фото: УФСБ по Ростовской области

На руководителя и ряд сотрудников Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» завели уголовное дело. По предварительным данным, специалисты причастны к получению взяток.Ранее новостной портал DonDay сообщал, что в морге Таганрога прошли обыски. Правоохранители нагрянули в отделение ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 7 февраля. По данным источника DonDay, специалисты морга брали у родственников умерших деньги за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению. Все средства шли на личные счета сотрудников.В отношении руководителя и сотрудников морга 17 февраля возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».