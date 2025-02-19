Руководительницу морга Таганрога отправили под стражу на два месяца

Фото: УФСБ по Ростовской области (на фото руководительница отделения Юлия Джуха)

Руководитель Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», Оксана Терземан, была заключена под стражу на два месяца. По информации портала DonDay, одна из ее помощник также отправлена в СИЗО, а другая — под домашним арестом.17 февраля в морге Таганрога были проведены обыски. Как сообщает портал, сотрудники морга требовали деньги от родственников умерших за ускорение выдачи тел и подготовку их к захоронению.В результате в отношении руководителя и сотрудников морга было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Терземан останется под стражей как минимум до 17 апреля.