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Руководительницу морга Таганрога отправили под стражу на два месяца

Руководительницу морга Таганрога отправили под стражу на два месяца
Руководитель Таганрогского отделения ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», Оксана Терземан, была заключена под стражу на два месяца. По информации портала DonDay, одна из ее помощник также отправлена в СИЗО, а другая — под домашним арестом.

17 февраля в морге Таганрога были проведены обыски. Как сообщает портал, сотрудники морга требовали деньги от родственников умерших за ускорение выдачи тел и подготовку их к захоронению.

В результате в отношении руководителя и сотрудников морга было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Терземан останется под стражей как минимум до 17 апреля.
Фото: УФСБ по Ростовской области (на фото руководительница отделения Юлия Джуха)
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