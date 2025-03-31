Уровень радиации в конце марта в Ростовской области в пределах нормы

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В завершение марта работники Гидрометцентра провели проверку уровня радиации в пределах Ростовской области. По данным, полученным от Северо-Кавказского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в Южном федеральном округе, включая Ростовскую область, не было зафиксировано никаких аномалий в показателях загрязнения окружающей среды.В ходе проведенных измерений специалисты установили, что уровень радиационного фона в районе Ростовской АЭС находится в пределах допустимых значений, колеблясь от 0,11 до 0,19 микрозиверта в час.Также эксперты подчеркнули, что солнечная активность не оказывает влияния на радиационную ситуацию в регионе. Важно отметить, что с 5 апреля в Ростовской области прогнозируются мощные и затяжные магнитные бури, спровоцированные солнечными вспышками. Люди зависимые от изменений погоды могут почувствовать ряд недомоганий: головную боль, головокружение, тошноту и общую усталость.