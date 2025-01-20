В Ростовской области измерили уровень загрязнения радиацией

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В Ростовской области после январских праздников измерили уровень загрязнения радиацией. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» 18 января.Специалисты отметили, что мощность излучения составила в районе Ростовской АЭС 0,09–0,17 микрозиверта в час. Этот показатель не превышает естественного радиационного фона и является приемлемым.Напомним, что в начале января Гидрометцентр также замерил уровень радиации. Тогда уровень тоже соответствовал нормам. Показатели варьировались от 0,10–0,16 микрозиверта в час.