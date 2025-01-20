Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области измерили уровень загрязнения радиацией

В Ростовской области измерили уровень загрязнения радиацией
В Ростовской области после январских праздников измерили уровень загрязнения радиацией. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» 18 января.

Специалисты отметили, что мощность излучения составила в районе Ростовской АЭС 0,09–0,17 микрозиверта в час. Этот показатель не превышает естественного радиационного фона и является приемлемым.

Напомним, что в начале января Гидрометцентр также замерил уровень радиации. Тогда уровень тоже соответствовал нормам. Показатели варьировались от 0,10–0,16 микрозиверта в час.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.