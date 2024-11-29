Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» снизят скоростной режим

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» снизят скоростной режим
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» изменят ограничения скорости автомобилей. Автолюбители на транспорте не менее 3,5 тонн должны будут не превышать 90 километров в час.

В связи с переходом на зимний режим, изменения скорости начнут действовать с 1 декабря и продлятся до 13 апреля следующего года. Речь идет об участке с 777-го по 933-й километры и с 1 091-го по 1 119-й километры автодороги М-4 «Дон». Первый участок расположен между городом Каменском-Шахтинским и хутором Нагибиным в Чертковском районе. Второй участок начинается на границе донского региона с Краснодарским краем, заканчивается под Батайском в районе питомника растений.

Скоростной режим на М-4 будет восстановлен до 110 километров в час 13 апреля 2025 года.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.