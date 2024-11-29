В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» снизят скоростной режим

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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» изменят ограничения скорости автомобилей. Автолюбители на транспорте не менее 3,5 тонн должны будут не превышать 90 километров в час.В связи с переходом на зимний режим, изменения скорости начнут действовать с 1 декабря и продлятся до 13 апреля следующего года. Речь идет об участке с 777-го по 933-й километры и с 1 091-го по 1 119-й километры автодороги М-4 «Дон». Первый участок расположен между городом Каменском-Шахтинским и хутором Нагибиным в Чертковском районе. Второй участок начинается на границе донского региона с Краснодарским краем, заканчивается под Батайском в районе питомника растений.Скоростной режим на М-4 будет восстановлен до 110 километров в час 13 апреля 2025 года.