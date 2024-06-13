В Ростовской области на М-4 «Дон» 18 июня начнет работать новый платный участок

Фото: ГК «Автодор».

В Каменском районе Ростовской области на М-4 «Дон» 18 июня начнет работать новый платный участок. Информацию об этом сообщили в ГК «Автодор».Пункт взимания платы расположен в районе поселка Глубокого, на 911-м километре автодороги. Для местных жителей введут абонементы, которые позволят им сэкономить на проезде. Также поездки внутри участка без пересечения пунктов оплаты не будут тарифицироваться.Пока что стоимость проезда неизвестна. Однако сейчас этот участок работает в тестовом режиме, поэтому проезд бесплатный. По словам водителей, которые проезжают через этот пункт, для легковых автомобилей стоимость проезда составит 200 рублей.На федеральной трассе в Ростовской области расположены три пункта взимания платы: между селом Самарским и границей с Краснодарским краем (километры с 1 091-го по 1 119-й), на обходе Аксая (километры с 1 024-го по 1 091-й) и Чертковском районе ( километры с 741-го по 803-й).