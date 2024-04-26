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Проезд по трассе М-4 «Дон» подорожал в Ростовской области с 23 апреля. Информацию об этом сообщила ГК «Автодор».На участке от от села Самарское Ростовской области до границы с Краснодарским краем (с 1091-го по 1119-й километр) для легковушек цена поднимется со 100 до 120 рублей независимо от дня недели. Для автомобилей второй категории (фургонов, пикапов, мини-фургонов и автомобилей с прицепом) проезд подорожал со 150 до 170 рублей. Водителям автобусов и грузовиков придется заплатить 220 рублей вместо 200. Для больших грузовиков и автобусов тариф поднимется с 300 до 330 рублей.Цена по обходу Аксая (с 1024-го по 1091-й километр) для легковушек поднимется с 300 до 330 рублей. Для автомобилей второй категории придется заплатить 500 рублей вместо 450. Для водителей автобусов и грузовиков тариф поднимется с 600 до 650 рублей. Для крупногабаритного транспорта проезд подорожает с 900 рублей до 1000.На платном участке в Чертковском районе (с 741-го по 803-й километры) цены остались прежними. Для водителей легкового транспорта тариф составляет 200 рублей с понедельника по четверг, а с пятницы по воскресенье 250 рублей. Для автомобилей второй категории цена составляет 300 рублей, для автобусов и грузовиков - 400 рублей. Водителям крупногабаритного транспорта придется заплатить 600 рублей.Водители возмущены тем, что за ужасное качество покрытия они должны платить с каждым разом все больше.С начала 2023 года произошло 128 ДТП, связанных с повреждениями дорожного покрытия трассы на М-4. В феврале этого года ужасное состояние дорожного покрытия на федеральной автодороге привело к многочисленным авария и многомиллионному ущербу для автомобилистов. Порядка сотни машин пробили колеса на одном из участков из Ростова в сторону Москвы.После критической публикации о состоянии дорог прокуратура Ростовской области подала на «Автодор» в суд.