В Ростовской области на ремонт трассы М-4 «Дон» выделят почти миллиард

Фото: Rostov.ru

На ремонт трассы М-4 «Дон» в Ростовской области потратят 995,6 миллионов рублей. Постановление правительства РФ об этом появилось на портале правовой информации.Средства будут выделены из резервного фонда. За эти деньги «Автодор» отремонтирует участок Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Речь идет об обустройстве платного участка трассы М-4 «Дон» с 777-го по 933-й км (Воронежская и Ростовская области в районе Каменска-Шахтинского).Напомним, что в феврале 2024 года на трассе сотни автомобилей застряли на федеральной дороге с пробитыми колесами. Причиной стали погодные условия и разбитое покрытие. Люди потеряли много времени ожидая мобильные шиномонтажки. Огромная пробка собралась в 60 километрах от Ростова в сторону Москвы.