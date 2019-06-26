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На Дону ремонт трассы обойдется почти в 60 миллионов рублей

На Дону ремонт трассы обойдется почти в 60 миллионов рублей
В донском регионе на комплексный ремонт и строительство трассы потратят 58,5 миллиона рублей. Еще порядка 500 тысяч выделят из средств Кашарского района.

По информации правительства Ростовской области, планируется масштабная реконструкция автодороги от города Миллерово до села Каменка. По проекту расстояние ремонтируемого участка - 1,5 километра. На выделенные деньги подрядная организация приведет в порядок дорожное полотно, оборудует освещение и установит тротуары.

Кроме того, работы необходимо провести до конца 2019 года, ведь в Каменке планируется открыть новый каток. Из-за этого увеличится автомобильный поток в село.

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