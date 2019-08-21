В Ростовской области на маршрутах девяти электричек отменят несколько остановок



В Ростовской области с 1 сентября на маршрутах девяти электричек отменят несколько остановок. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.



Изменения коснутся пригородных поездов Лихая – Кутейниково, Миллерово – Каменоломни, Степная – Ростов и Ростов – Азов. Отменяется остановка на пункте 1 388-й километр для электричек из Степной в Ростов № 6051 с отправлением в 04:53 и № 6053 с отправлением в 06:24.



Кроме того, на 1 388-м километре не будут останавливаться электрички № 6054, № 6060 и № 6758, следующие из Ростова в Степную в 15:40, 20:06 и 18:23.



Также с 1 сентября не будет остановки на 1 352-м километре у пригородного поезда № 6028 Ростов – Азов, отправляющегося со станции в 17:26. Остановка отменяется и для электрички № 6186/6185, следующей из Орловки Кубанской в Ростов в 16:55.



Напомним, с 12 августа между Ростовом и Таганрогом начали курсировать дополнительные три пары пригородных поездов.