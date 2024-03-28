В Ростовской области на два месяца введут ограничат передвижение лодок с моторами

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В Ростовской области на два месяца ограничат передвижение лодок с моторами. Запрет связан с антибраконьерской операцией. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального правительства.Антибраконьерская операция «Путина-2024» будет длиться с 1 апреля до 31 мая. На это время будет запрещено передвижение лодок с моторами. Цель - предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений в сфере оборота водных биоресурсов, а также установление людей, совершающих их. В Ростовской области проведут природоохранные мероприятия в период весеннего нереста и миграции рыбы.В регионе во время ограничения в прошлом году возбудили почти 380 уголовных дел и выявили около 450 административных правонарушений. Ущерб, которому подверглись водные биоресурсы региона, составил 25,8 миллиона рублей.