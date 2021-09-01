Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области мужчину обвиняют в совращении подростка

В Ростовской области мужчину обвиняют в совращении подростка
В Ростовской области мужчину обвиняют в совращении 13-летнего мальчика. В отношении жителя Семикаракорского района возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

По версии следствия, вопиющий случай произошел в июне-июле 2021 года. При этом одним разом злоумышленник не ограничился. В СУ СКР по Ростовской области отметили, что развратные действия в отношении знакомого подростка обвиняемый совершал неоднократно.

Как только о происходящем стало известно, мужчину задержали. В отношении него завели уголовное дело. Суд назначил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.