В Ростовской области мужчину обвиняют в совращении подростка

В Ростовской области мужчину обвиняют в совращении 13-летнего мальчика. В отношении жителя Семикаракорского района возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста».По версии следствия, вопиющий случай произошел в июне-июле 2021 года. При этом одним разом злоумышленник не ограничился. В СУ СКР по Ростовской области отметили, что развратные действия в отношении знакомого подростка обвиняемый совершал неоднократно.Как только о происходящем стало известно, мужчину задержали. В отношении него завели уголовное дело. Суд назначил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.