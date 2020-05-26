В Ростовской области можно получить посылки из других стран

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В Ростовской области есть возможность отправлять и получать посылки из других стран. Несмотря на пандемию коронавируса, самые популярные почтовые направления продолжают действовать. Об этом во время брифинга 28 мая сообщил директор макрорегиона «Южный» «Почты России» Андрей Ершов.При этом есть с 15 стран, которые из-за коронавируса закрыли почтовое сообщение с другими государствами. Отправить и получить посылку нельзя из таких стран, как Ливия, Монголия, Кувейт, Перу, Молдавия, Тунис, Шри-Ланка, Французская Полинезия, Каймановы острова, Ливан, Мальдивы, Филиппины, Мьянма, Чили и Эквадор. Это далеко не самые популярные направления, так что россияне не особо остро ощутили эти ограничения.