В Ростовской области можно получить посылки из других стран
Фото для иллюстрации: oposylkah.com
В Ростовской области есть возможность отправлять и получать посылки из других стран. Несмотря на пандемию коронавируса, самые популярные почтовые направления продолжают действовать. Об этом во время брифинга 28 мая сообщил директор макрорегиона «Южный» «Почты России» Андрей Ершов.
- Посылку из-за рубежа можно получить в обычном режиме. Отправления проходят по всем популярным направлениями, например, Европа, Америка, Китай, - отметил специалист. - В мае мы даже увидели ощутимый прирост посылок из-за рубежа по сравнению с апрелем.
При этом есть с 15 стран, которые из-за коронавируса закрыли почтовое сообщение с другими государствами. Отправить и получить посылку нельзя из таких стран, как Ливия, Монголия, Кувейт, Перу, Молдавия, Тунис, Шри-Ланка, Французская Полинезия, Каймановы острова, Ливан, Мальдивы, Филиппины, Мьянма, Чили и Эквадор. Это далеко не самые популярные направления, так что россияне не особо остро ощутили эти ограничения.