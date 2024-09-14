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С 16 сентября ожидаются перебои в работе радио и ТВ в Ростовской области

С 16 сентября ожидаются перебои в работе радио и ТВ в Ростовской области
С 16 по 20 сентября часть районов Ростовской области столкнется с помехами в эфире телевизионных и радиопрограмм, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

Профилактические работы начнутся 16 сентября в селе Киселевка Заветинского района, где перебои в вещании ожидаются с 11:00 до 17:00.
На следующий день, 17 сентября, проблемы возникнут в селе Жуковском Песчанокопского района с 10:00 до 16:00. В Заветинском районе, в селе Заветном и хуторе Савдя аналогичные перебои будут наблюдаться с 11:00 до 17:00.

В среду, 18 сентября, в хуторе Никольском Заветинского района вещание отключат с 11:00 до 17:00. А 19 сентября в слободе Барило-Крепинской Родионово-Несветайского района радио и ТВ может не работать с 10:00 до 16:00. В тот же день, с 11:00 до 17:00, планируется профилактика в поселке Денисовском Ремонтненского района.

Завершатся работы 20 сентября в хуторе Хуторском Зимовниковского района, где сигнал может пропасть с 11:00 до 17:00.
Фото: Ростов ру.
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