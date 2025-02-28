Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области люди покупают сливочное масло только по праздникам

В Ростовской области люди покупают сливочное масло только по праздникам
Жители Ростовской области массово жалуются на высокую стоимость сливочного масла. В комментариях к посту главы региона Юрия Слюсаря люди жалуются на рост цен на молочные продукты и масло. 

Еще в ноябре масло стоило меньше тысячи рублей, а за последние полгода его цена выросла на 16%. По данным Ростовстата, в феврале средняя цена за килограмм масла была 1 062 рубля. Однако в некоторых магазинах цена достигает 1 500 рублей за килограмм.

Департамент потребрынка Ростовской области объяснил рост цен общей инфляцией и ключевой ставкой ЦБ РФ. 

— Цены в России на товары не подлежат государственному регулированию и формируются продавцом самостоятельно. Цена на масло сливочное в Ростовской области составляла 1 072 руб. 18 коп., что ниже среднероссийской на 12,66% и ниже среднего показателя по ЮФО на 4,07%, — ответили в департаменте. 


Увеличение стоимости также связано с ростом затрат на логистику, коммунальные услуги и зарплату.
Фото: Ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.