В Ростовской области люди покупают сливочное масло только по праздникам

— Цены в России на товары не подлежат государственному регулированию и формируются продавцом самостоятельно. Цена на масло сливочное в Ростовской области составляла 1 072 руб. 18 коп., что ниже среднероссийской на 12,66% и ниже среднего показателя по ЮФО на 4,07%, — ответили в департаменте.

Фото: Ростов.ру

Жители Ростовской области массово жалуются на высокую стоимость сливочного масла. В комментариях к посту главы региона Юрия Слюсаря люди жалуются на рост цен на молочные продукты и масло.Еще в ноябре масло стоило меньше тысячи рублей, а за последние полгода его цена выросла на 16%. По данным Ростовстата, в феврале средняя цена за килограмм масла была 1 062 рубля. Однако в некоторых магазинах цена достигает 1 500 рублей за килограмм.Департамент потребрынка Ростовской области объяснил рост цен общей инфляцией и ключевой ставкой ЦБ РФ.Увеличение стоимости также связано с ростом затрат на логистику, коммунальные услуги и зарплату.