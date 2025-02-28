В Ростовской области люди покупают сливочное масло только по праздникам
Жители Ростовской области массово жалуются на высокую стоимость сливочного масла. В комментариях к посту главы региона Юрия Слюсаря люди жалуются на рост цен на молочные продукты и масло.
Еще в ноябре масло стоило меньше тысячи рублей, а за последние полгода его цена выросла на 16%. По данным Ростовстата, в феврале средняя цена за килограмм масла была 1 062 рубля. Однако в некоторых магазинах цена достигает 1 500 рублей за килограмм.
Департамент потребрынка Ростовской области объяснил рост цен общей инфляцией и ключевой ставкой ЦБ РФ.
Увеличение стоимости также связано с ростом затрат на логистику, коммунальные услуги и зарплату.