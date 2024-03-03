В Ростовской области на 20 рублей подскочила цена на сливочное масло

Фото: DonDay.ru.

В Ростовской области выросла цена на сливочное масло. Актуальную стоимость на конец февраля опубликовали на сайте Ростовстата.Средняя стоимость сливочного масла по региону составляет 775 рублей за килограмм. Месяц назад его продавали по 754 рубля (на 21 рубль дешевле).Еще больше подскочила цена на баранину. Если в январе ее можно было найти по 604 рубля за килограмм, то теперь — за 637 (на 33 рубля больше). Твердые сорта сыров выросли в цене на три рубля (с 731 до 734 рублей), яйца — на четыре (со 131 до 135 рублей). Говядина теперь стоит 523 рубля. Это на 15 рублей больше, чем месяц назад (было 508).А вот охлажденные куры, напротив, стали дешевле. Если в январе за килограмм просили 201 рубль, то сейчас — 196.