В массовом ДТП с грузовиками на Ставрополье погиб житель Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.Авария произошла в ночь на 16 апреля в Красногвардейском округе Ставропольского края на трассе Преградное — Тахта — Ипатово.По предварительным данным регионального ГАИ, водитель грузовика «Фатон» выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с фурой МАН, двигавшейся с полуприцепом. Удар был настолько сильным, что после первого столкновения «Фатон» не остановился и продолжил несконтролируемое движение, врезавшись в еще один тягач МАН.Водитель из Ростовской области погиб на месте происшествия. Чудом удалось избежать серьезных травм водителям двух других грузовиков — гражданам Республики Узбекистан.В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.