В массовом ДТП с грузовиками на Ставрополье погиб житель Ростовской области
В массовом ДТП с грузовиками на Ставрополье погиб житель Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

Авария произошла в ночь на 16 апреля в Красногвардейском округе Ставропольского края на трассе Преградное — Тахта — Ипатово.
По предварительным данным регионального ГАИ, водитель грузовика «Фатон» выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с фурой МАН, двигавшейся с полуприцепом. Удар был настолько сильным, что после первого столкновения «Фатон» не остановился и продолжил несконтролируемое движение, врезавшись в еще один тягач МАН.

Водитель из Ростовской области погиб на месте происшествия. Чудом удалось избежать серьезных травм водителям двух других грузовиков — гражданам Республики Узбекистан.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.
Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
