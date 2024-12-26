В Ростовской области сливочное масло за год подорожало на 41%

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В Ростовской области в 2024 году цена на сливочное масло выросла на 41%. Данные по средним ценам по состоянию на декабрь 2024 года опубликовали специалисты Ростовстата.На декабрь 2024 года средняя стоимость килограмма сливочного масла составляет 1045 рублей, тогда как в 2023 году он стоил 740 рублей за килограмм. Таким образом, за год цена на масло увеличилась на 305 рублей. Это больше, чем 41%.В этом году наблюдается резкий рост цен на сливочное масло. Стоимость этого популярного молочного изделия превысила 1000 рублей за килограмм. Причины увеличения цен разнообразны: рост производственных расходов, подъем тарифов на коммунальные услуги, удорожание логистики и изменение ценовой стратегии торговых сетей. Из-за значительного повышения цен начались случаи краж масла, что привело к тому, что продукт начали хранить в специальных контейнерах, которые открывали кассиры только во время оплаты товаров.Стоит отметить, что за прошедший год в Ростовской области продукты в среднем подорожали на 20-30%, при этом больше всего увеличились цены на масло и картошку.