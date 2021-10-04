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На Дону коронавирус подхватили еще 514 человек

На Дону коронавирус подхватили еще 514 человек
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 514 жителей. По данным на 6 октября, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 141 674 человек.

Большинство новых пациентов с COVID-19 - молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет (35,5%). Эта возрастная категория уже несколько месяцев лидирует по количеству зараженных на Дону. Немного меньше человек заболели среди жителей региона от 46 до 65 лет - 26,1%. Также медики выявили 22,4% инфицированных среди несовершеннолетних. Вирус подхватили и пенсионеры. За 24 часа диагноз подтвердился у людей от 66 до 79 лет (13,1% зараженных) и старше 80 лет (2,9%).

Не уменьшается и число смертей в ковидных госпиталях Ростовской области. За последние сутки COVID-19 унес жизни 34 человек. Всего за период пандемии скончался 6 991 человек. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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