В Ростовской области коронавирусом заболели еще 524 человека

Еще 524 жителя Ростовской области пополнили число зараженных COVID-19. По данным на 9 октября, большинство новых инфицированных - молодые люди от 18 до 45 лет (32,2%).Также пациентами с коронавирусом стали жители региона в возрасте от 46 до 65 лет (30,1%). Борьбу с опасной инфекцией начали и пенсионеры. За сутки заболели 10,9% человек от 66 до 79 лет и 3,1% - старше 80 лет. Кроме того, в числе зараженных оказались и дети. Медики зафиксировали 23,7% случаев инфицирования среди несовершеннолетних.Общее количество людей с COVID-19 достигло 143 236 человек. Большинство из них уже выздоровели, однако врачам удалось спасти не всех. От вируса скончались 7 067 человек, сообщили в правительстве региона.