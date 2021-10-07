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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 524 человека

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 524 человека
Еще 524 жителя Ростовской области пополнили число зараженных COVID-19. По данным на 9 октября, большинство новых инфицированных - молодые люди от 18 до 45 лет (32,2%).

Также пациентами с коронавирусом стали жители региона в возрасте от 46 до 65 лет (30,1%). Борьбу с опасной инфекцией начали и пенсионеры. За сутки заболели 10,9% человек от 66 до 79 лет и 3,1% - старше 80 лет. Кроме того, в числе зараженных оказались и дети. Медики зафиксировали 23,7% случаев инфицирования среди несовершеннолетних.

Общее количество людей с COVID-19 достигло 143 236 человек. Большинство из них уже выздоровели, однако врачам удалось спасти не всех. От вируса скончались 7 067 человек, сообщили в правительстве региона.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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