За сутки в Ростовской области 464 человека заболели коронавирусом

В Ростовской области растет число заболевших коронавирусом. За сутки с 18 по 19 сентября опасную инфекцию подхватили еще 464 жителя региона.По информации областного правительства, большинство новых зараженных (35,3%) - молодежь от 18 до 45 лет. Немного меньше (34,1%) случаев заболевания обнаружили среди людей от 46 до 65 лет. Также пациентами с COVID-19 стали пенсионеры от 66 до 79 лет (14%) и пожилые люди старше 80 лет (1,7%). В числе новых инфицированных оказались и дети. Медики выявили коронавирус у 14,9% несовершеннолетних.Общее количество людей с подтвержденным диагнозом с начала пандемии достигло 133 362 человек. Большинство из них уже выздоровели. Однако побороть новую болезнь удалось не всем. COVID-19 забрал жизни 6 507 жителей Ростовской области. Из них 27 скончались за минувшие сутки.