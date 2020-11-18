В Ростовской области коронавирусом заболели еще 311 человек

Количество зараженных COVID-19 на Дону снова пополнилось несколькими сотнями человек. Актуальные данные 20 ноября появились на сайте стопкоронавирус.рф.За последние 24 часа в регионе зафиксировано 311 случаев инфицирования. Общее число заболевших коронавирусом составило 36 834 человека, из которых 1 151 пациент не смог побороть инфекцию.Несмотря на рост распространения COVID-19 и увеличение ежедневного количества жертв пандемии, в дополнительных ограничительных мерах Ростовская область пока не нуждается. Однако продолжают действовать ограничения на работу общепита и ресторанов после 22 часов, нахождение в гипермаркетах и торгово-развлекательных центрах детей до 14 лет без сопровождения родителей и соблюдение «масочного» режима в местах скопления людей. Также в целях контроля и предупреждения новой инфекции штрафы за нарушение «масочного» режима на Дону выросли в 15 раз.