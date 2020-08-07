В Ростовской области еще 127 человек заболели коронавирусом
В Ростовской области еще 127 человек выявили коронавирус. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Согласно официальным данным, общее число заболевших достигло 14 107. С начала пандемии от COVID-19 погибли 261 человек.
Несмотря на рост заболевших, Ростовская область стремительно выходит из режима ограничительных мер. В регионе работают все магазины, открыты аттракционы, СПА-центры, кинотеатры, фитнес-залы.
С 10 августа возобновят свою деятельность все заведения общепита.