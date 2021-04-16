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На Дону коэффициент распространения COVID-19 остается на уровне 0,99

На Дону коэффициент распространения COVID-19 остается на уровне 0,99
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет значение предыдущего дня. По данным на 20 апреля, он составляет 0,99. Показатель заболеваемости COVID-19 равен 2 037,7.

Растет и число зараженных в донском регионе. За сутки медики выявили 235 людей с коронавирусом. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет. Всего за период пандемии заболели 85 630 жителей области. Как правило, болезнь протекает в легкой форме, с симптомами ОРВИ: кашель, повышенная температура, ломота в теле. В некоторых случаях COVID-19 проявляется в тяжелой форме и вызывает осложнения хронических заболеваний. Особенно это распространено среди людей пенсионного возраста.

За прошедшие сутки инфекция забрала жизни 14 дончан от 47 до 89 лет. Всего за период пандемии не стало 3 929 человек. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем организма.

Фото: Pixabay.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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