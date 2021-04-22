COVID-19 заболели еще 234 человека в Ростовской области

В Ростовской области растет число инфицированных COVID-19. За сутки с 25 по 26 апреля медики выявили вирус у 234 дончан. Всего за период пандемии заразились 87 044 человека. В основном болезнь протекает в легкой форме. Однако у людей с хроническими заболеваниями и пенсионеров коронавирус может вызвать осложнения. В таких случаях пациентов с COVID-19 госпитализируют в больницу и подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.К сожалению, медикам не всегда удается спасти людей, зараженных коронавирусом. С начала пандемии инфекция забрала жизни более четырех тысяч человек. Большинство из них - люди старше 60 лет. Но COVID-19 опасен для всех. Летом 2020 года от последствий COVID-19 скончался 12-летний ребенок, а осенью - 18-летний парень и две девушки, 19 и 23 лет.