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В Ростовской области коронавирус за сутки выявили у 297 человек

В Ростовской области коронавирус за сутки выявили у 297 человек
В донском регионе продолжает бушевать пандемия коронавируса. Новые данные 22 октября сообщило региональное правительство.

За период пандемии опасную инфекцию выявили у 27 840 жителей Ростовской области. Из них 297 заразились за минувшие сутки. Кроме того, за последние 24 часа число жертв COVID-19 превысило 700 человек.

Напомним, в донском регионе коечный фонд заполнен уже на 71,9%. За последние две недели его расширили до 2 999 коек, однако свободных осталось всего 800. Учитывая рост количества инфицированных и дончан с подозрениями на опасный вирус, ситуация становится критической.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19

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