В Ростовской области коронавирус выявили у 226 человек

В Ростовской области за сутки выявили 226 заболевших коронавирусом. О данных на 2 мая сообщает правительство донского региона.Большинство новых инфицированных, 35%, – это люди от 46 до 65 лет. Как правило, они нормально переносят заболевание и при условии отсутствия хронических заболеваний быстро идут на поправку. Чуть меньше, 27,9%, – в возрасте от 18 до 45 лет, 19,9% – пациенты от 66 до 79 лет, 8,4% – старше 80 лет и 8,8% – несовершеннолетние.Дети проще переносят инфекцию и зачастую являются только ее переносчиками. Наибольшую опасность коронавирус представляет для пожилых людей. Из-за возраста и хронических заболеваний, вирус дает осложнения, что становится причиной летального исхода. В Ростовской области пациентов, умерших от коронавируса, насчитывается более 4 тысяч.