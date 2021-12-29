Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области коронавирус подтвердился у 349 человек

В Ростовской области коронавирус подтвердился у 349 человек
На Дону продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние 24 часа инфекция подтвердилась у 348 человек. С начала эпидемии в регионе выявили 196 761 случай заражения. Большая часть заболевших уже побороли инфекцию.

Симптомы дельта-штамма, который выявляют на Дону, следующие: боль в горле, насморк, повышение температуры тела. Кроме того, у пациентов фиксируются боли в животе, тошноту (и даже рвоту), диарею, головную и мышечную боль. У некоторых наблюдается потеря слуха.

Как правило, большая часть зараженных выздоравливает и на 14-й день считается полностью здоровыми.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.