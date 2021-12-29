В Ростовской области коронавирус подтвердился у 349 человек

Фото: Алексей Бойко.

На Дону продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние 24 часа инфекция подтвердилась у 348 человек. С начала эпидемии в регионе выявили 196 761 случай заражения. Большая часть заболевших уже побороли инфекцию.Симптомы дельта-штамма, который выявляют на Дону, следующие: боль в горле, насморк, повышение температуры тела. Кроме того, у пациентов фиксируются боли в животе, тошноту (и даже рвоту), диарею, головную и мышечную боль. У некоторых наблюдается потеря слуха.Как правило, большая часть зараженных выздоравливает и на 14-й день считается полностью здоровыми.