В Ростове в многоквартирном доме произошел пожар из-за раскаленной сковородки

Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону в многоквартирном доме произошел пожар из-за оставленной на плите раскаленной сковородки. ЧП случилось 7 августа на улице ЕлянаВ одной из квартир жильцы готовили ужин и, отлучившись, оставили сковородку без присмотра. Масло загорелось, и огонь через вытяжку распространился на натяжной потолок.Пламя удалось потушить до приезда пожарных. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, огонь повредил бытовую технику и мебель на кухне на площади 10 квадратных метров.