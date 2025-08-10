Новости
В Ростове в многоквартирном доме произошел пожар из-за раскаленной сковородки

В Ростове-на-Дону в многоквартирном доме произошел пожар из-за оставленной на плите раскаленной сковородки. ЧП случилось 7 августа на улице Еляна

В одной из квартир жильцы готовили ужин и, отлучившись, оставили сковородку без присмотра. Масло загорелось, и огонь через вытяжку распространился на натяжной потолок.

Пламя удалось потушить до приезда пожарных. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, огонь повредил бытовую технику и мебель на кухне на площади 10 квадратных метров.
Фото: Ростов ру
