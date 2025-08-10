Новости
В ДТП в Аксае пострадала женщина

В Ростовской области в ДТП пострадала женщина. Авария произошла 9 августа в Аксае.

Около 12:00 на улице Западной столкнулись автомобили «Хендай» и «Рено». Оба транспортных средства получили механические повреждения.

По данным Аксайского УПЧС, 64-летняя пассажирка «Рено» получила травмы. Ее госпитализировали.
Фото: Donday.
