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Коронавирус в Ростовской области подхватили еще 288 человек

Коронавирус в Ростовской области подхватили еще 288 человек
В Ростовской области еще 288 жителей получили положительные тесты на коронавирус. Актуальные данные опубликованы на официальном сайте правительства региона.

За все время пандемии COVID-19 подхватили 26 596 дончан. Большая часть из них вирус одолели, излечившихся в регионе – 21 160 граждан. Проходят лечение в стационарах 2 083 пациента, 139 из них – тяжелобольные, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Жертвами инфекции стали 653 дончанина. За прошедшие сутки умерли девять граждан с заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

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