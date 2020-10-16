Коронавирус в Ростовской области подхватили еще 288 человек

В Ростовской области еще 288 жителей получили положительные тесты на коронавирус. Актуальные данные опубликованы на официальном сайте правительства региона.За все время пандемии COVID-19 подхватили 26 596 дончан. Большая часть из них вирус одолели, излечившихся в регионе – 21 160 граждан. Проходят лечение в стационарах 2 083 пациента, 139 из них – тяжелобольные, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Жертвами инфекции стали 653 дончанина. За прошедшие сутки умерли девять граждан с заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.