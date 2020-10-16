На Дону коронавирус унес жизни 29-летней девушки и еще восьми граждан

В Ростовской области от ковида умерли девять человек. Об этом 18 октября сообщило донское правительство.За все время пандемии ковид стал смертельным недугом для 653 жителей региона. В большинстве случаев это пенсионеры с хроническими заболеваниями. Однако за минувший день от вируса скончалась молодая девушка 29 лет. Также ковид унес жизни трех пожилых женщин от 62 до 82 лет и пяти мужчин от 52 до 80 лет. Все они страдали болезнями сердечно-сосудистой и других систем.Напомним, COVID-19 за последние сутки подтвердился у 288 жителей Донского края. В стационарах лечатся 2 083 пациента. Из них 139 находятся в тяжелом состоянии.