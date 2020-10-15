Коронавирус диагностировали 287 жителям Ростовской области

Сегодня, 17 октября, еще 287 жителей Ростовской области получили положительные тесты на коронавирус. Актуальные данные передает правительство региона.За весь период пандемии COVID-19 заболели 26 308 дончан. Почти половина новых инфицированных – люди среднего и пожилого возрастов (от 46 до 65 лет). Проходит лечение в стационарах 2 081 пациент, 150 из них – тяжелые, дышат с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.Не перенесли новую инфекцию 635 жителей региона. За прошедшие сутки умерли два пенсионера с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.