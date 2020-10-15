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Коронавирус диагностировали 287 жителям Ростовской области

Коронавирус диагностировали 287 жителям Ростовской области
Сегодня, 17 октября, еще 287 жителей Ростовской области получили положительные тесты на коронавирус. Актуальные данные передает правительство региона.

За весь период пандемии COVID-19 заболели 26 308 дончан. Почти половина новых инфицированных – люди среднего и пожилого возрастов (от 46 до 65 лет). Проходит лечение в стационарах 2 081 пациент, 150 из них – тяжелые, дышат с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.

Не перенесли новую инфекцию 635 жителей региона. За прошедшие сутки умерли два пенсионера с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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