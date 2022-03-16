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В Ростовской области коронавирус подхватили еще 1 215 человек

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 1 215 человек
В Ростовской области увеличилось число инфицированных коронавирусом. За сутки с 17 по 18 марта медики выявили 1 215 случаев заражения.

Большая часть новых пациентов с COVID-19 - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 33,3% человек. На втором месте по числу людей, начавших борьбу с вирусом, - молодежь (28,2%). Положительные результаты ПЦР-тестов получили и дети. Инфекцию обнаружили у 15,3% несовершеннолетних.

Также коронавирус подхватили пенсионеры. В числе заболевших 16,5% - люди от 66 до 79 лет. Среди пожилых жителей региона старше 80 лет диагноз подтвердился у 6,7%.

За период пандемии COVID-19 обнаружили у 351 787 человек. По информации областного правительства, 10 620 из них не смогли побороть инфекцию.
Фото: Яндекс.Новости.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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