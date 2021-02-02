Александр Ищенко: Проекты «Единой России» укрепят социальную сферу Дона

Партийные проекты помогают определить приоритеты программ благоустройства, дорожного строительства, развития социальной инфраструктуры, а также решают вопросы их дополнительного финансирования.Об этом рассказал секретарь Ростовского регионального отделения партии, спикер областного парламента Александр Ищенко.- Программы формируют наши депутаты в областном парламенте вместе с исполнительной властью, учитывая обратную связь жителей городов и районов, - пояснил Александр Ищенко. Таким образом проекты укрепляют социальную сферу и инженерную инфраструктуру региона.В частности, в рамках проектов «Новая школа», «Культура малой Родины», «Городская среда», «Здоровое будущее», «Безопасные дороги», «Историческая память» и «Детский спорт» были выделены значительные средства на реконструкцию и строительство общественно важных объектов.На реализацию проектов в сфере образования будет направлено 11,1 миллиарда рублей, из которых 8,7 уйдет на строительство и реконструкцию образовательных учреждений, 2,4 - на капитальный ремонт. В 2021 году планируется открыть 32 новых детсада в регионе. Из них четыре появятся в донской столице, три - в Новочеркасске и два - в Таганроге.Увеличится и количество школ. В Шахтах, Красном Сулине и Неклиновском районе откроют учебные заведения, рассчитанные на 600 мест каждое. В Пролетарском районе Ростова-на-Дону (в границах улиц Вересаевой и Берберовской) появится школа на 1 434 места. В Волгодонском районе Ростовской области - на 100 мест, а в Октябрьском (сельском) - на 200. Кроме того, завершится реконструкция ростовского лицея № 20 имени В. П. Поляничко.Александр Ищенко отметил, что предстоит выполнить капитальный ремонт 25 объектов культуры, среди которых - несколько памятников истории.В 2021 году на благоустройство общественных пространств направят порядка 1,7 миллиарда рублей. Учитывая дополнительные средства, выделенные из федерального бюджета, предполагается благоустроить около 40 объектов.На развитие инфраструктуры спорта и массовой физкультуры выделят 669 миллионов рублей в течение трех лет, на капитальный ремонт - 352 миллиона. Особое внимание уделяется детскому спорту.Для повышения качества автомобильных дорог в области реализуют программы дорожного строительства и реконструкции. На 213 объектов общей протяженностью 630 километров из бюджета региона за три года выделят 20,7 миллиарда рублей.По словам спикера областного парламента, пандемия коронавируса привлекла к сфере здравоохранения повышенное внимание. В рамках проекта «Здоровое будущее» народные избранники поддержали программы строительства и реконструкции медучреждений. В течение трех лет на эти цели планируют направить 8 миллиардов рублей, а на капитальный ремонт - еще 4,4. Модернизация больниц позволит повысить качество профилактической работы и медико-санитарной помощи.- Партийные проекты и наш депутатский корпус будут вести мониторинг исполнения этих задач, - заключил Александр Ищенко. - Уверен, что результатом станет повышение комфортности жизни в муниципалитетах донского региона.Напомним, в регионе реализуются 15 федеральных партпроектов: «Доступная среда», «Российское село», «Школа грамотного потребителя», «Старшее поколение», «Крепкая семья», «Чистая страна», «Локомотивы роста» и «Народный контроль». Также действуют два региональных проекта - «Готов к Добру и Обороне» и «Особенное детство».