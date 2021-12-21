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В Ростовской области коэффициент заболеваемости COVID-19 упал до 0,93

В Ростовской области коэффициент заболеваемости COVID-19 упал до 0,93
Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает снижаться. За сутки с 22 по 23 декабря его значение упало до 0,93. Несколько дней подряд он держался на отметке 0,97. Теперь он достиг минимального значения за последние месяцы.

Показатель заболеваемости равен 4 523 на 100 тысяч населения. Увеличилось и общее количество инфицированных COVID-19. Вирус подхватили более 190 тысяч человек, из которых 521 заразился за последние сутки.

Несмотря на большой прирост зараженных, в преддверии празднования Нового года власти Ростова сняли ограничения на проведение массовых и развлекательных мероприятий. Поэтому жители города смогут посетить открытие главной елки в парке имени Горького 28 декабря.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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