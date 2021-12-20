Показатель заболеваемости на Дону достиг 4 510 на 100 тысяч жителей

Фото: Алексей Бойко.

Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области продолжает расти. За сутки с 21 по 22 декабря он увеличился на 12 единиц и стал равен 4 510 на 100 тысяч населения.Коэффициент распространения COVID-19 вторые сутки остается на отметке 0,97. Это минимальное значение за последний месяц в донском регионе. Уменьшается и ежесуточный прирост инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 523 человек. Всего с начала пандемии медики выявили 189 541 случай заражения.По информации правительства Ростовской области, 88% пациентов уже выздоровели от опасной болезни. Увеличилось и число смертей среди инфицированных. За сутки скончались 22 жителя региона в возрасте от 55 до 99 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.