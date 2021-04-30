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В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса вырос до 0,98

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса вырос до 0,98
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снова начал расти. За сутки со 2 по 3 мая он увеличился до 0,98.

За минувшие сутки медики выявили 227 новых зараженных дончан. Большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет (34,4%). Немного меньше заболевших оказалось среди молодежи от 18 до 45 лет (29,5%). Также вирус подхватили пенсионеры от 66 до 79 лет (23,8%) и люди старше 80 лет (7%). Инфекция не обошла стороной даже детей. Среди пациентов с COVID-19 5,3% - несовершеннолетние.

За период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 88 642 человека. Из них 4 093 скончались от последствий болезни. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Фото: РИА Новости.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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