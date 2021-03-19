Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остается на отметке 0,96

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области сохранил значение предыдущего дня. По данным на 22 марта, он равен 0,96.Стабильным остается и ежедневный прирост зараженных COVID-19. За последние 24 часа вирус подхватили 240 человек, из которых большинство (81 человек) - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Среди молодежи выявили 64 случая заражения. Пациентами с коронавирусом стал 61 пенсионер от 66 до 79 лет, а также 17 пожилых дончан старше 80 лет. Инфекцию обнаружили и у 17 несовершеннолетних.Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 78 672 человек. Из них 3 414 пациентов скончались от последствий болезни. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями. За минувшие сутки не стало шести женщин в возрасте от 70 до 86 лет и восьми мужчин от 60 лет до 81 года.